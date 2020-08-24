По улице Полтавский Шлях будет ограничено движение до середины сентября

Ежедневно с 9:00 до 17:00 с 25 августа по 15 сентября 2020 года ограничивается движение транспортных средств по ул. Полтавский Шлях на участке от ул. Холодногорской до дома №148/2 по ул. Полтавский Шлях, а также на участке от д. №127 по ул. Полтавский Шлях до ул. Петра Болбочана. Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

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