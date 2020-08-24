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Харьковский футболист забил гол за “Арарат-Армению”

Харьковский футболист забил гол за “Арарат-Армению”

Воспитанник харьковского футбола помог своей армянской команде уйти от поражения

Набирает обороты чемпионат Армении по футболу сезона 2020/21 гг. Действующий чемпион страны ереванский «Арарат-Армения» во 2-м туре принимал команду «Гандзасар» из Капана.

Футболист «Гандзасара» Гегам Арутюнян в конце первого тайма открыл счет. В результате «Арарату-Армении» пришлось отыгрываться. Удалось это сделать благодаря голу украинского легионера – харьковчанина Сергея Вакуленко (ниже в видеообзоре матча гол Вакуленко на 2:30).

В итоге – ничья 1:1. При этом «Арарат-Армения» уже второй тур подряд играет вничью.


Агентство Телевидения Новости

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