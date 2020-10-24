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В Украине диагностировали более 7 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине диагностировали более 7 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 7014 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За время пандемии в Украине коронавирусом уже официально заболели 337 410 человек. Из них 139 755 уже побороли болезнь, в том числе 2177 - за вчера. Умерли от коронавируса 6289 человек (+125). Активными больными остаются 191 366 человек.

Больше всего заражений за минувшие сутки в Киеве (+560), Харьковской (+520), Житомирской (+484), Львовской (+469), Хмельницкой (+450) и Одесской (+363) областях.

Агентство Телевидения Новости

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