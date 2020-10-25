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В Харькове на два дня перекроют часть проспекта на Салтовке

В Харькове на два дня перекроют часть проспекта на Салтовке

В Харькове на два дня перекроют часть проспекта на Салтовке.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, ежедневно с 08.00 до 21.00 26 и 27 октября 2020 будет запрещено движение автомобилей по проспекту Юбилейному на участке от Салтовского шоссе до проспекта Тракторостроителей при движении в сторону до улицы Гвардейцев-Широнинцев.

Как отмечается, двустороннее движение транспорта будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

 

Агентство Телевидения Новости

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