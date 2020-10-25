В двух областях Украины и Киеве полиция зафиксировала "карусели" на выборах

Полиция сегодня с полуночи фиксирует факты массового подвоза людей на автобусах для голосования (так называемые «карусели») на местных выборах в Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Действительно, с 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые ездят по регионам, возят людей, так называемые "карусели". Такие случаи у нас есть и в Днепропетровской области и в Киеве. Задержали на настоящее время два автобуса из Луганской области, которые заехали в Киев, тоже люди приезжали, я так понимаю, чтобы голосовать», - заявил он.

Также, по словам Клименко, в полицию поступило заявление о том, что в Святошинском районе столицы 300 человек пытались получить больничные листки о невозможности прийти на избирательный участок, чтобы члены комиссии пришли к ним домой. «Мы оперативно проверили эти факты, и у нас есть достаточная доказательная база, что эти люди нормально перемещаются, не болеют, и была попытка манипуляций и фальсификаций», - добавил он.

Глава Нацполиции сообщил, что в Одесской области также зафиксирован факт подвоза граждан. Организатором этой «карусели» был гражданин РФ, он уже задержан. «Все граждане, которые были в этих автобусах, дают показания, и это всего за 400 гривен",- заметил он.

Кроме того, по словам Клименко, накануне в Мариуполе 200 тысяч избирательных бюллетеней оказались недействительными, их перепечатали. Поэтому в Мариуполе, по его мнению, «волеизъявление людей пройдет без проблем».

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Нынешние местные выборы проходят по пропорциональной системе с открытыми списками. На территории Автономной Республики Крым, города Севастополь, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях голосование не организуется и не проводится.

Агентство Телевидения Новости