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В Мерефе ВАЗ врезался в отбойник: трое пострадавших

В Мерефе ВАЗ врезался в отбойник: трое пострадавших

Сегодня в 10:50 в Мерефе на улице Днепропетровской врезался в отбойник ВАЗ 2103: три человека получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 57-летний водитель ВАЗ не справился с вправлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

С места аварии в больницу были доставлены три пассажира авто: 60, 39 и 27-летний мужчины.

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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