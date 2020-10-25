В Харькове женщине стало плохо на избирательном участке

В Харькове во время местных выборов на одном из избирательных участков женщине стало плохо - она потеряла сознание. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы находимся на избирательном участке номер № 631462. Несколько часов назад здесь человеку стало плохо. Пенсионерка лет 60 получила свой бюллетень и пошла в кабинку голосования, а затем упала", - сказал корреспондент.

Как сообщила глава ТИК, у женщины температура была в норме. Она подошла к столу, получила свои избирательные бюллетени, прошла в избирательную кабину, знакомилась с составом избирательных округов и потеряла сознание.

Сразу же к ней подошли члены избирательной комиссии, которые начали ей оказывать первую медицинскую помощи. И сразу же была вызвана скорая медицинская помощь.

Когда женщина пришла в себя, то сообщила, что она гипертоник и в течение трех последних лет с ней такое случается, добавила глава ТИК.

Напомним, в Украине проходят местные выборы. Участки открыли в 8:00, они будут работать до 20:00.

Все, кто находится на избирательном участке, должны использовать средства индивидуальной защиты, а также придерживаться социальной дистанции. Для людей с симптомами респираторных заболеваний установили специальные кабинки и урны для бюллетеней.

Агентство Телевидения Новости