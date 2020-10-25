На Харьковщине открыто более десятка уголовных дел по нарушениям на выборах: статистика от полиции

На Харьковщине во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено, сообщили в отделе коммуникации ГУНП В Харьковской области.

На территории Харьковской области в течение дня работали 1664 территориальных избирательных участка. Все они закрылись вовремя - в 20:00.

По данным харьковской полиции, всего в течение всего избирательного процесса правоохранителям поступило 233 сообщения о возможных нарушениях законодательства.

Как отмечается, все они должным образом зарегистрированы и были тщательно проверены.

Открыто 10 уголовных производств: по фактам препятствования осуществлению избирательного права – 6, незаконного использования избирательного бюллетеня - 2, фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации - 1, также 1 - по хулиганству и 1 - по грабежу (ч.1.ст.186 УК Украины).

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий были привлечены около 6 тысяч правоохранителей. Еще около 1,2 тысячи работников были задействованы на патрулирование мест, приближенных к участкам.

Как сообщалось, кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возложена охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.

Агентство Телевидения Новости