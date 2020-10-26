Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:01
Просмотров: 88

На Харьковщине избили и ограбили мужчину: полиция ищет злоумышленников

На Харьковщине избили и ограбили мужчину: полиция ищет злоумышленников

Полиция расследует обстоятельства нападения на жителя Люботина. Двое неизвестных избили мужчину и украли его телефон, после чего покинули место происшествия на автомобиле.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, с соответствующим заявлением 26 октября в 7:13 в Люботинського отделения полиции обратилась жена пострадавшего.

В настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полицией принимаются меры, направленные по установлению лиц злоумышленников и их задержанию.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 