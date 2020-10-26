В Украину везут 14 тысяч флаконов "Ремдесивира" для лечения COVID-19

В Украину до конца недели прибудет 14 тысяч флаконов препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

На прошлой неделе Минздрав предоставил разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства «Ремдесивир», который был закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни... В Украину должна прибыть первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тысяч флаконов. Поставка будет осуществляться до конца этой недели", - сказал он.

Кроме того, заместитель министра уточнил, что общая процедура закупки предусматривает приобретение 28 200 единиц этого лекарственного средства, которое будет направлено на лечение 4 тыс. 700 пациентов со средней и тяжелой патологией течения COVID-19.

Он добавил, что «Ремдесивир» входит в отечественный медицинский протокол по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции.

"Данное лекарственное средство применяется во многих странах, в частности – в США, Японии, Австралии, странах ЕС. Данное лекарственное средство входит в их протоколы лечения", - сказал Иващенко.

Агентство Телевидения Новости