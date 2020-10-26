Кернес не Навальный, потому делать фото и видео в "Шарите" ему нельзя

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который, согласно данным экзитпола, побеждает на выборах, в ближайшее время вернется в Украину. Об этом заявил первый вице-мэр Игорь Терехов.

По словам зама, Кернесу уже доложили о том, что он побеждает с результатом более 61% голосов. А вот на вопрос, почему с тех пор, как Кернес в “Шарите”, с ним нет ни единого снимка, Терехов заявил: “Все будет”.

По словам чиновника, в клинике действуют определенные меры безопасности, поэтому делать фото и записывать видеообращение там якобы не разрешают. Терехов уверяет, что столь строгие правила там действуют для всех пациентов. Исключение сделали лишь для отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

Агентство Телевидения Новости