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Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs открылся в онлайн-формате

Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs открылся в онлайн-формате

4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs будет проходить онлайн с 26 по 31 октября на сайте фестиваля. Как сообщили в ХОГА, такое решение приняли организаторы из-за вхождения города Харькова в «красную» зону. Для просмотра фильмов нужно зарегистрироваться на официальном сайте кинофестиваля. Все демонстрации фильмов бесплатные.

В рамках кинофестиваля пройдет ряд мастер-классов на платформе Zoom. Фильмом-закрытием 31 октября станет картина «Будинок» режиссеров Татьяны Кононенко и Матильды Местер. Лента посвящена Госпрому — символу Харькова и шедевру конструктивизма.

В рамках мероприятия можно ознакомиться и голосовать за понравившиеся картины Национального конкурса Kharkiv MeetDocs, кинофестиваля независимых фильмов «Бардак» или детского социального видео Meet Kids, демонстрация которых тоже будет доступна на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs.

В рамках фестиваля также пройдут офлайн-мероприятия:

- 30 октября с 12:00 до 14:00 состоится паблик-ток с актрисой фильма «Гнездо горлицы», обладателем «Золотой юлы» за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной. 

- 30 октября с 15:00 до 18:40 в Invite Hub в Харькове состоится демонстрация короткометражного независимого украинского кино «Бардак-офлайн» (для разрешенного в условиях «красной» карантинной зоны количества зрителей — 20 человек). 

Детально ознакомиться с программой мероприятий и перечнем кинокартин можно на сайте.

Агентство Телевидения Новости

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