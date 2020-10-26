В Харькове городская избирательная комиссия приняла только четверть протоколов от УИК

За 16 часов с начала поступления первых документов от участковых избирательных комиссий городская избирательная комиссия приняла документацию лишь от 146 с 605 УИК. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на председатель городской комиссии Ольгу Мозговую.

По ее словам, документы около сотни комиссий направили на уточнение.

Секретарша комиссии Нина Салтыкова предположила, что принятие документов займет не менее двух дней.

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