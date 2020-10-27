В Харьковской области от коронавируса за сутки умерли девять человек, 556- заболели

В Харьковской области за сутки выявили 556 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 33806 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 504 человека – за минувшие сутки умерли девять заболевших.

При этом 6434 заболевших уже выздоровели (+123 – за последние сутки), 26868 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 35741 подозрение на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 478 человек.

Агентство Телевидения Новости