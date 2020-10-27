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В Украине за сутки выявили 6677 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки выявили 6677 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 6677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 октября в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6590 закончились летально, 145336 пациентов выздоровели. Проведено 3087288 тестирований методом ПЦР.

В течение суток на территории Украины были госпитализированы 1022 человека, из них 36 детей и 41 медработник.

На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 находятся 15 997 человек, из них на аппарате искусственной вентиляции легких - 502 человека.

Выздоровели 2799 человек, из них 138 – дети и 192 – медработники.

Однако за сутки 126 заболевших скончались.

Проведено 33 361 тест методом ПЦР, методом ИФА - 23349.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

  Винницкая область - 9506 случаев;

  Волынская область - 12 635 случаев;

  Днепропетровская область - 13 418 случаев;

  Донецкая область - 8819 случаев;

  Житомирская область - 12 878 случаев;

  Закарпатская область - 13 345 случаев;

  Запорожская область - 8463 случая;

  Ивано-Франковская область - 18 915 случаев;

  Кировоградская область - 2157 случаев;

  г. Киев - 34887 случаев;

  Киевская область - 15 156 случаев;

  Львовская область - 28 086 случаев;

  Луганская область - 3321 случай;

  Николаевская область - 7194 случая;

  Одесская область - 22 640 случаев;

  Полтавская область - 8350 случаев;

  Ровенская область - 18 003 случая;

  Сумская область - 10 810 случаев;

  Тернопольская область - 19 522 случая;

  Харьковская область - 33 806 случаев;

  Херсонская область - 3344 случая;

  Хмельницкая область - 13 845 случаев;

  Черновицкая область - 20 117 случаев;

  Черкасская область - 8301 случай;

  Черниговская область - 8083 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. 

По состоянию на утро 27 октября в Центр поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

Агентство Телевидения Новости

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