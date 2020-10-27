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В Дергачевском районе в садовом обществе сгорел металлический вагончик: погиб мужчина

В Дергачевском районе в садовом обществе сгорел металлический вагончик: погиб мужчина

В Дергачевском районе Харьковщины на территории садового общества произошел пожар, во время которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 26 октября в 16:15 спасателям поступил вызов на пожар на территории садового общества «Барвинок» в селе Новое.

На момент их прибытия площадь пожара составляла около 50 кв.м.

Огнем была охвачена отделка вагончика и дрова внутри и вокруг него. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело 80-летнего погибшего хозяина вагончика.

В 17:00 огонь пожарным удалось локализовать, в 18:40 - ликвидировать.

По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.

Агентство Телевидения Новости

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