Разбойное нападение на кредитное учреждение в Харькове: подозреваемого арестовали

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который подозревается в совершении разбоя с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что 25 октября 2020 34-летний мужчина совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения, расположенного в Московском районе Харькова. Угрожая пистолетом менеджеру, злоумышленник потребовал передать ему деньги из кассы. Таким образом он завладел почти 5 тысячами гривен.

В тот же день грабителя задержали правоохранители.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Как выяснилось, ранее злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений в Киеве. Однако освободившись из мест лишения свободы, он совершил ряд аналогичных преступлений в Харькове.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости