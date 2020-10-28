Харьков отмечает 76-ю годовщину со дня изгнания нацистов из Украины

Сегодня, 28 октября, прошла церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей Матери на Мемориале Славы в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Почтить память погибших во Второй мировой войне при освобождении Украины пришли представители ветеранских организаций, областной и городской власти, общественность. Количество желающих принять участие в мероприятии было ограничено из-за действия карантина.

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