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Харьков отмечает 76-ю годовщину со дня изгнания нацистов из Украины

Харьков отмечает 76-ю годовщину со дня изгнания нацистов из Украины

Сегодня, 28 октября, прошла церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей Матери на Мемориале Славы в Лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Почтить память погибших во Второй мировой войне при освобождении Украины пришли представители ветеранских организаций, областной и городской власти, общественность. Количество желающих принять участие в мероприятии было ограничено из-за действия карантина.

Агентство Телевидения Новости

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