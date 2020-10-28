В Харькове избирательная комиссия продолжает принимать протоколы

Харьковская городская избирательная комиссия приняла протоколы по выборам депутатов облсовета и районного совета от 350 участковых избирательных комиссий города из 605-ти. Об этом сообщила секретарь городской избирательной комиссии Нина Салтыкова, пишет "Суспільне".

Отмечается, что утром 27 октября из более чем трехсот переданных в УИК протоколов около сотни отправили на уточнение.

По словам председателя комиссии Ольги Мозговой, на уточнение документы направляли из-за не прошитых протоколов, неправильных цифр и зачеркнутых сведений.

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