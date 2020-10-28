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Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 634 человек

Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 634 человек

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 634 жителей области, 516 из них - жители Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Также COVID-19 обнаружили у 24 жителей Балаклейского района, 21 - Лозовского, 13 - Боровского, по 9 - Двуречанского и Красноградского, 8 - Сахновщинского, 7 - Валковского, 6 - г. Люботин, 5 - Харьковского, 4 - Дергачевского, 3 - Змиевского, по 2 - Барвенковского и Богодуховского, по 1 - Чугуевского, Золочевского, Кегичевского, Нововодолажского и Купянского районов.

Всего по области зарегистрировано 34 444 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 6740 больных выздоровели, 522 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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