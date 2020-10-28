Нападение акулы на украинских туристов: в Египте расследуют происшествие

Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад отреагировала на сообщение о нападении акулы, в результате которого пострадали украинские туристы, назначив экспертную группу для расследования инцидента. Об этом сообщает Egypt Independent.

Министерство охраны окружающей природной среды Египта заявило в понедельник, что получило сообщение о нападении акулы на туристическую группу, занимавшуюся подводным плаванием в заповеднике Рас-Мохаммед на Синайском полуострове, в результате чего пострадали украинские туристы.

Двое украинских туристов, мать и ее 12-летний сын, а также их гид, получили травмы в результате нападения.

Министр Фуад поручила рабочей группе собирать сообщения очевидцев и изучить обстоятельства нападения, в соответствии с мировыми протоколами расследования нападений акул.

Видеоклип, снятый водолазом в районе инцидента, показал, что акула проявила враждебность к людям, что является ненормальным поведением для животного.

Самку акулы, которая, по оценкам, имела длину около двух метров, идентифицировали как океаническую акулу Белоголовую. Именно это животное скорее всего напало на туристов.

Министерство охраны окружающей среды Египта приняло решение о приостановлении любой деятельности людей в районе нападения в соответствии с международной практикой в ​​случаях нападения акул на людей.

Как сообщалось, в Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик в реанимации, он перенес несколько операций, раненую руку спасти не удалось. Мать получила глубокие раны от укусов акулы. По предварительной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружения с аквалангом с экскурсионных яхт.

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