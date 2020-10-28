Журнал Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана: Турция обвинила Францию в «культурном расизме»

В Турции осудили карикатуры на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованные в последнем номере сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Свою оценку этому дал вице-президент Турции Фуат Октай в Tвиттере.

«Вы не можете никого обмануть, прячась за свободой мысли. Я осуждаю аморальную публикацию недопустимой французской тряпки о нашем президенте. Я призываю нравственную, добропорядочную международную общественность выступить против этого позора», - написал Октай.

По поводу этой публикации Charlie Hebdo глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в Tвиттере, что Турция не откажется от своих принципов, несмотря на «расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства», и «запугивания и провокации» не заставят ее отступить .

«Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды. Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых комиксов, полных отталкивающих изображений, якобы нашего президента. Мы осуждаем эти отвратительные усилия по распространению культурного расизма и ненависти такой публикацией», - написал Алтун.

Он также призвал международное сообщество к реакции.

«Такие безответственные и бессмысленные нападения на нашу культуру только порождают расизм и дискриминацию. Мы призываем всех разумных европейских друзей бороться с этим примитивным культурным расизмом, интеллектуальным бесплодием и нецивилизованным стилем», - написал Алтун.

Отметим, что новый номер издания Charlie Hebdo появился в продаже вчера вечером. На одном из рисунков мужской персонаж с усами поднимает одежду женщине в хиджабе, которая держит поднос с бокалами и комментирует это фразой: «О, пророк!».

Как сообщалось, отношения между Анкарой и Парижем ухудшились после того, как Франция оказала поддержку Греции в Восточном Средиземноморье. Позже произошло еще большее обострение, когда президент Эмануэль Макрон высказался за необходимость сдерживания ислама во Франции после убийства 16 октября в пригороде Парижа школьного учителя, который на уроке, посвященном свободе слова, показывал опубликованные изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Агентство Телевидения Новости