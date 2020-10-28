Взрыв на ГРП в Березовском: без газа остались 3500 человек

Сегодня произошел взрыв во время ликвидации аварии на территории ГРП в Березовском. Из-за этого часть населенных пунктов, которые обслуживала подстанция, отключены от газоснабжения.

Как сообщили в ХОГА, без газа остались 3500 человек. От газоснабжения временно отключены с. Двуручный Кут, с. Григорьевка, пгт Пересечное, г. Южный, с. Ольшаны, с. Протопоповка, с. Ярошовка, с. Гуковка, с. Терновая, с. Полевая.

Уже завтра газоснабжение планируют восстановить.

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