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В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации

В Украине продлили режим чрезвычайной ситуации

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Агентство Телевидения Новости

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