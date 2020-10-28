В двух харьковских судах искали взрывчатку

Сообщение о закладке взрывчатки в здании судов на площадях Театральной, 1 и Свободы, 6 поступили в полицию 28 октября.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Специалисты обследовали более 3 тысяч кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 367 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости