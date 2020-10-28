Полиция проверяет соблюдение масочного режима в харьковском метро

Полицейские проверяют соблюдение пассажирами масочного режима в харьковском метрополитене. Профилактический рейд на станции «Проспект Гагарина» провели сотрудники отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области совместно с работниками коммунального предприятия «Харьковский метрополитен».

Как рассказала старший инспектор сектора превенции отдела полиции в метрополитене Ольга Скорик, полицейские в составе пяти групп проверяют соблюдение масочного режима гражданами как на станции, так и во время их пребывания в вагонах электропоезда.

«Прежде всего проводится разъяснительная работа с гражданами. Полицейские напоминают пассажирам о необходимости соблюдения требований карантина, - отметила Ольга Скорик. - В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, полицейские составлять протоколы об административном правонарушении по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях».

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом COVID-19, согласно постановлению КМУ от 20 мая 2020 № 392 доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски запрещено.

Агентство Телевидения Новости