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Госдума решила, что Конституция РФ главнее за международное право

Госдума решила, что Конституция РФ главнее за международное право

Российская Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о приоритете Конституции России над нормами международного права. Об этом сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД РФ.

Соответствующие изменения внесли в закон «О безопасности». В пояснительной записке сказано, что статья 7 закона "О безопасности» дополняется положением, согласно которому "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

Статья 15 закона дополняется положением о запрете заместителю председателя Совета безопасности, его секретарю и его постоянным членам открывать и иметь счета за рубежом, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за границей.

Депутаты Госдумы России также приняли уточнения в законы о порядке назначения на должность директора ФСБ и директора СВР. Согласно изменениям в статьи 1 и 16 закона "О федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 закона "О внешней разведке", глав этих ведомств теперь будут назначать после консультации с Советом федерации РФ.

Отметим, приоритет международного права над российским был заложен при президенте Борисе Ельцине в Конституции РФ, принятой в 1993 году. Однако Путин заявил о необходимости изменить эту норму.

Агентство Телевидения Новости

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