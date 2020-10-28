Рев моторов и визг покрышек. Состоялся очередной этап гоночной серии по автослалому "Лихолет"

Рев моторов и визг покрышек. В Харькове прошел очередной этап гоночной серии по автослалому "Лихолит". Основная задача - правильно проехать фигуру на автодроме. От спортсменов зависела скорость и точность, а от организаторов - насколько интересной будет предложенная фигура и то, какие дополнительные сложности могут возникнуть у гонщиков. Соревнования, говорят участники, были непростыми и зрелищными.

Максим Головко, участник гонки:

Была очень интересная гонка, и я первый раз ехал на полном приводе, это было достаточно интересно. Тяжело. Я уперся в максимально возможное время на этой машине, но все равно не получилось победить в этот раз, занял только тертье место. Будем тренироваться, стараться и ехать быстрее.

Юлия Залесская, участница гонок:

Очень интересная трасса была, потому что погода со второго проезда начался дождь, машину, это было непредсказуемо, мне это понравилось. Борьба была хорошая. Надеюсь, девочки в следующем сезоне, с ними тоже побороться.

Гонка собрала 38 участников, и поскольку это был заключительный этап, борьба была буквально за метры и секунды, отмечают организаторы. Первые места во всех классах забрали харьковчане. Отличился Сергей Ивченко - он смог выиграть сразу в двух самых престижных классах - Профи и Супер. В классе Стрит победил Станислав Захаров на полноприводном Фольксвагене. В девичьем классе победу праздновала Юлия Залесская.

Алексей Беседин, глава автомобильного клуба "Харьков":

Мы награждаем победителей в 7 классах. Наших мальчиков и девочек, которые приходят в ралли, которые спортсмены, получают звание кандидатов и мастеров спорта. Сегодня у нас было 38 участников, которые соревновались за первое место в 4 этапах этого года. И сегодня будет награжден 4 этап, будет награжден.

Награждение Национальной серии по итогам 2020 года состоятся через месяц в Харькове.

Агентство Телевидения Новости