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Сегодня пять районов города частично без воды: адреса

Сегодня пять районов города частично без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №3), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №1) до 20:00 29.10.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-б, ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 20:00 29.10.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.10.20 г.

Слободской район:

ул. Дизельная, 1-б (п. №4) до 20:00 29.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Севастопольская (ч/с), ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 20:00 29.10.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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