В Египте туристы нашли компанию, которая оказывала запрещенные услуги и за это поплатились - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает украинских туристов в Египте не искать обходные пути для получения запрещенных услуг. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга.

Кулеба отметил, что Посольство Украины в Египте держит на контроле дело о нападении акулы на украинских туристов и поддерживает постоянную связь с родными пострадавших и администрацией медучреждения.

"Пострадавшие граждане получают от МИД всю необходимую поддержку и помощь", - сказал он.

"Но я не могу не воспользоваться случаем, чтобы призвать украинских граждан, которые выбирают туризм за рубежом, соблюдать четко правила страны-пребывания. И если что-то официально запрещено, то не надо искать обходные пути для того, чтобы насладиться нарушением запрета. Поскольку нарушение таких запретов может иметь трагические последствия. Вы знаете, что сноркелинг, и такой вид подводного плавания, которым воспользовались украинские пострадавшие туристы, в Египте запрещены. Туристы пошли в обход запрета и начали искать компанию, которая могла оказать им запрещенные услуги и за это поплатились", - отметил Кулеба.

Он призвал украинцев всегда соблюдать правила безопасности во время отдыха за границей.

Напомим, 25 октября во время стоянки экскурсионной яхты в территориальных водах национального заповедника Рас-Мохаммед, что находится вблизи города Шарм эль-Шейх, украинские туристы, мать и сын, подверглись нападению акулы во время плавания. Их срочно доставили в городскую больницу Sharm International Hospital, где им была оказана медицинская помощь.

"Мать получила глубокие раны от укусов хищника. Ребенок же получил более серьезные травмы: у него была ампутирована верхняя конечность ниже локтя, имеются глубокие раны на спине", - сообщили в Посольстве Украины в Египте.

В Госагентстве развития туризма Украины призвали всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности и брать экстремальные туры у своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров.

Агентство Телевидения Новости