ЕС может временно приостановить безвиз для Украины

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы - квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

С целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, в ЕС предлагают в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества.

Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработки изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Агентство Телевидения Новости