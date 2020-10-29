На одной из ферм Харьковщины рабочие жили в антисанитарных условиях

В Харьковской области на ферме 11 человек выполняли подсобные работы без оформления документов и жили в не обустроенных помещениях и антисанитарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Гоструда в Харьковской области.

Проверку фермерского хозяйства проводили совместно с правоохранителями в рамках уголовного производства, открытого по статье 149 УК Украины (“торговля людьми или другое незаконное соглашение”).

Сейчас сотрудники полиции выясняют, не удерживали ли владельцы фермерского хозяйства людей с целью принудительного труда.

Агентство Телевидения Новости