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В Украине начнут делать “быстрые тесты” на Ковид-19

Почти шестьсот новых случаев заболевания на ковид в регионе за последние сутки. Так, на Харьковщине на коронавирус переболело уже более 35 000 человек. Горожане говорят, что теперь не считают Ковид "выдумкой", как раньше - и более тщательно следят за своим здоровьем.

Алексей, харьковчанин:

Я верю в короновирус, но есть две религии: одна, которая верит, вторая, которая не верит. Я из той категории, которая верит. Маска, социальная дистанция, антисептик и все. Паники нет, мы все умрем когда-нибудь.

Инна, харьковчанка:

Не нужно пренебрегать. Болезнь, есть болезнь. Тем более, если раньше это было неочевидно, то сейчас очевидно: друзья, товарищи, сотрудники есть, которые на самом деле переболели в тяжелой форме, поэтому пренебрегать не стоит.

Юлия, харьковчанка:

В начале не было, а сейчас да, много знакомых которые уже умерли, ну, старший возраст. Как бы, молодых нет.

Главный врач Павел Нартов по телефону рассказал, что сейчас в инфекционке лежит 283 пациента, из них 38 в реанимации, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В больнице осталось всего 8 свободных мест, однако свободных ИВЛ нет. Также врач заверил, что с ноября все пациенты будут получать бесплатное лечение, ведь Национальная служба здоровья Украины уже перечислила полтора миллиона гривен на счет больницы. Правда, еще существует проблема закупки некоторых лекарств - их просто невозможно найти в Украине.

Между тем, Максим Степанов на брифинге заявил, что в настоящее время на борьбу с ковидом государство должно выделить еще 2 млрд гривен. Львиная доля этих денег пойдет на внедрение нового метода тестирования.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився у світі - це метод інший - це швидкі тести. Тести на ангтиген, які, я вважаю, ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо дотаткових коштів.

По Украине же за сутки заболели более 7000 человек. Наибольший прирост традиционно дает Киев и Харьковская область. Между тем, на декабрь специалисты ожидают обострения: ведь, добавится еще и сезонный грипп. Будет сложно определить где ковид, а где грипп, а иногда - это будут пациенты, у которых обе болезни будут одновременно.

Агентство Телевидения Новости

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