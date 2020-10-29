Антикоррупционеры против мэрии. Суд разрешил харьковчанам свободный доступ на городские сессии

Будь-яка можливість обмеження права бути присутнім на сесії законодавством не встановлена. Друге - сам порядок встановлений регламентом подачі заяв на присутність, їх задоволення та порядок вирішення цих питань суперечить законодавству - це встановив Верховний суд.

Больше года судебных тяжб, с десяток заседаний, в том числе - апелляций. И наконец в стенах второго апелляционного суда состоялись дебаты между Харьковским антикоррупционным центром и представителями городского совета. Еще в октябре прошлого года юристы “ХАЦ” подали иск в суд, относительно свободного доступа граждан на сессии мэрии.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра

Тобто громадянин має право зайти не тільки з паспортом, а й з будь-яким іншим документом, яке посвідчує особу. Має зайти будь-який громадянин - прописаний у Чугуєві, або в Миколаєві. Тому, що вибачте сесії міської влади стосуються і мешканців Чугуєва - встановлюючи перевезення, встановлюючи тарифи. Встановлюючи інші питання.

Затем в феврале Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск "ХАЦ", где речь шла об обжаловании определенных положений регламента Харьковского горсовета. Тогда судьи решили позволили находиться в сессионном зале без предварительной регистрации и запретили закрытые заседания сессий, именно на это решение горсовет и подал апелляцию. Представительницы мэрии уверены, что предварительная регистрация должна быть - ведь в горсовете должны придерживаться норм прежде всего пожарной безопасности.

Оксана Гуслева, представитель горсовета

Наявність у сесійній залі 172 крісла на площі 226 квадратних метрів - відповідають правилам пожежної безпеки, які передбачають неможливість одночасного перебування у приміщенні осіб понад встановленою законодавством нормою. У разі, якщо кількість осіб буде перевищувати вказану кількість крісел - це призведе до заповнення проходів та інших заборон.

Суд решил частично удовлетворить апелляционную жалобу Харьковского горсовета, но оставил без изменений то, что доступ на сессии должен быть свободным, без предварительной заявки.





Агентство Телевидения Новости