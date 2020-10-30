Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 30 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Селянская, 34, пр. Ново-Баварский (Ильича), 11/13 (п. №3) до 20:00 30.10.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Чернышевская, 88 (стояк) до 20:00 30.10.20 г.; ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10) до 20:00 31.10.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 30.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 23 до 20:00 30.10.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 12 (стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №5), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Красная роза (ч/с), ул. Клочковская, 342 до 20:00 30.10.20 г.

Агентство Телевидения Новости