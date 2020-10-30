Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:38
Просмотров: 81

Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 30 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воды нет по следующим адресам:  

Новобаварский район: ул. Селянская, 34, пр. Ново-Баварский (Ильича), 11/13 (п. №3) до 20:00 30.10.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Чернышевская, 88 (стояк) до 20:00 30.10.20 г.; ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10) до 20:00 31.10.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 30.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 23 до 20:00 30.10.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 12 (стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №5), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Красная роза (ч/с), ул. Клочковская, 342 до 20:00 30.10.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 