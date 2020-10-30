В Харьковской области - 659 заболевших коронавирусом за сутки, семь человек умерли

В Харьковской области за сутки выявили 659 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 35675 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе от заболевания скончались 523 человека – за минувшие сутки умерли семь заболевших.

При этом 6609 заболевших уже выздоровели (+53 – за последние сутки), 28543 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 37610 подозрение на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 575 человек.

Агентство Телевидения Новости