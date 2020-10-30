Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 80

В Харькове после выборов ТИК не досчиталась протоколов подсчета голосов: открыто уголовное дело

В Харькове после выборов ТИК не досчиталась протоколов подсчета голосов: открыто уголовное дело

Правоохранители расследуют обстоятельства нарушения избирательного законодательства в Основянском районе Харькова, о котором в полицию сообщил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина заявил о том, что 29 октября в 17:00 в помещении территориальной избирательной комиссии, расположенной на площади Героев Небесной Сотни, в ходе проверки наличия документации было обнаружено, что отсутствуют 4 протокола подсчета голосов и 3 постановления УИК с указанием ответственных за их транспортировку.

Следователи Основянского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Сейчас идет досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 