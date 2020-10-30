В Харькове после выборов ТИК не досчиталась протоколов подсчета голосов: открыто уголовное дело

Правоохранители расследуют обстоятельства нарушения избирательного законодательства в Основянском районе Харькова, о котором в полицию сообщил заместитель председателя территориальной избирательной комиссии.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина заявил о том, что 29 октября в 17:00 в помещении территориальной избирательной комиссии, расположенной на площади Героев Небесной Сотни, в ходе проверки наличия документации было обнаружено, что отсутствуют 4 протокола подсчета голосов и 3 постановления УИК с указанием ответственных за их транспортировку.

Следователи Основянского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Сейчас идет досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости