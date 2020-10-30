В Харьковском админсуде и Университете им.Каразина ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова - Харьковского административного суда и здания Харьковского национального университета имени Каразина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 из службы «102».

Через несколько минут в полицию поступила информация о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Сейчас проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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