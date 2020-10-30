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Новое эпидзонирование в Украине: Харьков и два района области остаются в «красной» зоне карантина

Новое эпидзонирование в Украине: Харьков и два района области остаются в «красной» зоне карантина

Харьков остается в «красной» зоне карантина.

Об этом сообщил в Фейсбук министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. 

«30 октября на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли решение о новом зонировании», - написал он сегодня утром.

Согласно опубликованным новым данным по карантинному распределению городов и районов Украины, на Харьковщине в «красной» зоне оставили Харьков, Богодуховский и Золочевский районы.

В «оранжевую» зону по карантину попали города Изюм, Купянск, Лозовая, Люботин, Первомайский и Чугуев, а также Блаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы области. 

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, на предыдущей неделе, кроме Харькова и Богодуховского и Золочевского районов области, в «красной» зоне были Люботин, Лозовской и Первомайский районы.

 

Агентство Телевидения Новости

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