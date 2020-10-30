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Под Конституционным Судом в Киеве проходит масштабный митинг с файерами, движение перекрыто

Под Конституционным Судом в Киеве проходит масштабный митинг с файерами, движение перекрыто

Под Конституционным Судом в Киеве сегодня проходит митинг "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов". Из-за большого количества участников акции правоохранителям пришлось перекрывать движение, поскольку люди не умещаются на пешеходной зоне.

Организаторами митинга выступили "Движение сопротивления капитуляции", Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" и "Ю-контрол".

"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких ... Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем в здание Конституционного Суда и проведем судей-предателей туда, где им и место - в Ростов", - говорится на странице мероприятия в Facebook. 

Некоторые участники митинга зажгли файеры и надувают презервативы. Протестующие кричат: "Позор!". За забор Конституционного Суда перебросили дымовые шашки. 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым предлагает прекратить полномочия состава Конституционного Суда. Действующих судей КС должны отправить в отставку в день вступления в силу закона, если его примет Верховная Рада. 

27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании была отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), а также отменены открытые электронные декларации.

Правительство обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру электронных деклараций, закрытый 28 октября, НАПК уже выполнило это решение.

Агентство Телевидения Новости

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