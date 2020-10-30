СБУ открыло "горячую линию" для сообщений через мобильные мессенджеры об угрозах нацбезопасности Украины

В СБУ открылась «горячая линия» с возможностью использования мобильных мессенджеров.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на совей странице в Фейсбук.

«Теперь на номер + 38-066-697-60-92 за "WhatsApp" и "Telegram" граждане имеют возможность предоставлять сообщения без указания сведений о заявителе и без обратных контактных данных», - написал он.

Так, Управление СБУ в Харьковской области просит граждан сообщать информацию, в том числе фото-, видео- или аудиофайлы, по подготовке или проведении каких-либо противоправной деятельности, отнесенной к компетенции Службы безопасности Украины:

- разведывательно-подрывной деятельности против Украины;

- посягательство на конституционный строй и территориальную целостность Украины;

- подготовки или совершения террористических актов;

- нанесение вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;

- проявлений коррупции со стороны государственных служащих, работников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, прокуратуры, судов и т.д .;

- вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;

- создание каналов международного наркобизнеса и тому подобное.

По каждому такому сообщению спецслужба проведет проверку достоверности информации и в случае ее подтверждения примет предусмотренные законодательством меры правового реагирования к нарушителям.

При этом в ведомстве отметили, что каждому, кто обращается с уведомлением о незаконной деятельности, СБУ гарантирует конфиденциальность.

"Только в тесном сотрудничестве с гражданами мы сможем своевременно выявлять и нейтрализовывать угрозы национальной безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости