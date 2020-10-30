СБУ открыло "горячую линию" для сообщений через мобильные мессенджеры об угрозах нацбезопасности Украины
В СБУ открылась «горячая линия» с возможностью использования мобильных мессенджеров.
Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на совей странице в Фейсбук.
«Теперь на номер + 38-066-697-60-92 за "WhatsApp" и "Telegram" граждане имеют возможность предоставлять сообщения без указания сведений о заявителе и без обратных контактных данных», - написал он.
Так, Управление СБУ в Харьковской области просит граждан сообщать информацию, в том числе фото-, видео- или аудиофайлы, по подготовке или проведении каких-либо противоправной деятельности, отнесенной к компетенции Службы безопасности Украины:
- разведывательно-подрывной деятельности против Украины;
- посягательство на конституционный строй и территориальную целостность Украины;
- подготовки или совершения террористических актов;
- нанесение вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;
- проявлений коррупции со стороны государственных служащих, работников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, прокуратуры, судов и т.д .;
- вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;
- создание каналов международного наркобизнеса и тому подобное.
По каждому такому сообщению спецслужба проведет проверку достоверности информации и в случае ее подтверждения примет предусмотренные законодательством меры правового реагирования к нарушителям.
При этом в ведомстве отметили, что каждому, кто обращается с уведомлением о незаконной деятельности, СБУ гарантирует конфиденциальность.
"Только в тесном сотрудничестве с гражданами мы сможем своевременно выявлять и нейтрализовывать угрозы национальной безопасности Украины", - сказано в сообщении.