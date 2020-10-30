На Харьковщине экс-чиновница пойдет под суд за служебную халатность и почти 200 тысяч ущерба

На Харьковщине бывшую чиновницу Дергачевского городского совета будут судить за служебную халатность, повлекшую ущерб местному бюджету почти в 200 тысяч гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 29 октября обвинительный акт в уголовном производстве, начатом в 2018 году в отношении женщины, направлен в суд по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что женщина, будучи должностным лицом Дергачевского горсовета, в течение 2017-2018 годов заключала договоры с адвокатскими объединениями о предоставлении адвокатских услуг бывшим работникам Дергачевского горсовета в пределах досудебного расследования по открытым в разный период уголовными производствам. Оплата этих услуг осуществлялась за деньги территориальной громады. Всего в результате преступных действий местному бюджету был нанесен ущерб на сумму 193 500 гривен.

Согласно санкции статьи экс-чиновнице грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости