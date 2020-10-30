В Харькове на улице ограбили мужчину: подозреваемый задержан

В Харькове правоохранители задержали мужчину за совершение разбойного нападения в Холодногорском районе города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНп в Харьковской области.

Так, 29 октября в 15:25 в полицию поступило сообщение от 69-летнего потерпевшего. Он заявил, что к нему подошел неизвестный, ударил и под угрозой применения ножа отобрал борсетку, в которой находились деньги в сумме 3500 гривен.

Уже через несколько часов полицейские разыскали грабителя, которым оказался ранее не судимый 33-летний уроженец Донецкой области. Его задержали. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости