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В Харьковской области школы после каникул частично перейдут на дистанционное обучение

В Харьковской области школы после каникул частично перейдут на дистанционное обучение

С понедельника в Харьковской области после каникул в школах старшеклассников переведут на дистанционное обучение.

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

«Итоги второй недели в "красной зоне".

Город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остаются "красными".

Среди изменений - с понедельника выходят на учебу ученики 1-4 классов школ. Старшие классы – дистанционно», - написал он в соцсетях.

Напомним, сегодня, 30 октября, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли решение о новом зонировании на ближайшие 14 дней.

 

Агентство Телевидения Новости

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