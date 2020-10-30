Сегодня в Киеве состоялся брифинг судей Конституционного суда.

Конституционный суд Украины (КСУ) пояснил, почему признал неконституционной норму об уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации.

Как говорится в сообщении на сайте суда, КСУ выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране.

По мнению Конституционного суда, «антикоррупционная реформа стала неоспоримым требованием общества, однако, как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности».

В сообщении говорится, что, исследовав состав преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса, КСУ пришел к заключению, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, «делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круг их адресатов».

При этом в КСУ отмечают, что в такой ситуации к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а поэтому сознательно не выполнили такую обязанность.

«Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины, в частности, такими его элементами как юридическая определенность и предсказуемость закона», - отмечают в суде.

В КСУ считают, что Верховная Рада должна ввести антикоррупционное законодательное регулирование, которое «обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность».

Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КСУ от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.





Агентство Телевидения Новости