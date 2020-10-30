В селе под Харьковом произошел взрыв: 9-летнему ребенку оторвало часть руки

В селе Коробочкино Чугуевского района в результате взрыва неизвестного предмета травмировался девятилетний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ребенка с рваными ранами щеки, голени, пальцев руки, а также с травматической ампутацией правой кисти доставили в больницу.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило в полицию 30 октября в 10:00 от диспетчера спасательной службы ГСЧС.

Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что ребенок играл во дворе частного домовладения. Он бросил неустановленный предмет в забор, в результате чего этот предмет взорвался.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости