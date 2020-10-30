Нацбанк дал прогноз по цене на газ на 2021 год

Цены на газ в Европе следующие два года будут умеренными. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом обзоре Национального банка, опубликованном в пятницу, 30 октября.

По прогнозу НБУ, в 2021 средняя цена газа составит около $150/1000 м3, цены на нефть Brent – $45-50 за баррель.

Цены на нефть и природный газ на фоне действия соглашения ОПЕК+ и восстановления экономической деятельности в текущем году медленно росли, отмечают в НБУ.

Однако значительные накопленные запасы и неопределенность относительно устойчивости восстановления глобальной экономики сдерживали их.

Оживление экономической активности поддержит рост цен на энергоносители на прогнозном горизонте, который, впрочем, будет оставаться умеренным из-за наращивания сланцевого производства, полагают в Нацбанке.

Из-за возобновления роста мировых цен на энергоносители и окончания действия специальных обязательств стоимость природного газа для населения Украины уже в конце сентября достигла уровня предыдущего года.

Напомним, НАК Нафтогаз Украины на ноябрь подняла цену газа для бытовых клиентов на 34,7% по сравнению с октябрем, до 6,33 грн/м3 с НДС и без учета стоимости распределения.

Агентство Телевидения Новости