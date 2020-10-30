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Две улицы в центре Харькова на четыре дня перекроют для транспорта
В Харькове 2, 4, 5 и 7 ноября с 8:00 до 20:00 запрещается движение транспорта на улицах Серповой и Коломенской.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
По данным Департамента инфраструктуры, запрет движения транспорта по указанным улицам на участке от пр. Науки до ул. Бакулина связан с проведением строительных работ по улице Коломенской в районе дома №4.
На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по улице Бакулина и проспекту Науки.
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