В Харькове с понедельника возобновляется учеба в школах: кто сядет за парты, а кто будет учиться дистанционно
В Харькове с понедельника возобновляется обучение школьников после каникул.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, учащиеся учреждений общего среднего образования перейдут на дистанционную и смешанную формы обучения.
Соответствующее постановление о переходе на дистанционное обучение было принято Кабинетом Министров Украины.
Как сообщила сегодня, 30 октября, директор Департамента образования Ольга Деменко, после каникул в понедельник, 2 ноября, в школы за парты вернутся учащиеся 1-4-х классов.
А классные руководители средних и старших классов перезвонят родителям и предоставят необходимую информацию об обучении их детей.
Напомним, как ранее сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, по такому же принципу в ближайшее время будут учиться и школьники в области.