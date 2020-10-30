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На Харьковщине мужчина избил односельчанина: пострадавший в больнице

На Харьковщине мужчина избил односельчанина: пострадавший в больнице

35-летнему жителя поселка Буды Харьковского района подозревают в жестоком избиении односельчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в сквере в поселке Буды дерутся мужчины. В результате происшествия был избит 43-летний местный житель. Пострадавшего  госпитализировали в харьковскую больницу.

Полицейские выяснили, что к причинению телесных повреждений потерпевшему причастен 35-летний мужчина. Он пояснил, что с двумя знакомыми он был в сквере в состоянии алкогольного опьянения. Вдруг между ними и 43-летним мужчиной возник конфликт, перешедший в драку, в  результате которой подозреваемый и нанес последнему тяжкие телесные повреждения.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

29 октября правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении данного преступления.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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